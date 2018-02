In december 2017 won de vos nog met Charlotte Phillippe het 1.45 m op de Christmas Show in Roosendaal. Deze combinatie wist ook de 1.40 m rubriek in Wierden op hun naam te schrijven. Maar vanaf nu zijn de teugels in handen van Scott Brash.

Brash vertelt: “De Cooper van de Heffinck zoon viel me afgelopen jaar op tijdens een concours in oktober. Hierna heb ik contact opgenomen met Charlotte”.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Reiterrevue