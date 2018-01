Scott Brash wint Grand Prix Oliva met Hello Mr. President

De Spaanse Laura Roquet Puignero was de eerste die een stevige barrageronde neerzette waar de anderen zich op stuk konden bijten. In 43,66 seconden reed zij Sandi Puigroq (v. Diamant de Semilly) foutloos over de finish.

Conor Swail

Caio Carvalho Filho (BRA) reed Sun Flower du Theil (v. Allegreto) in een snellere tijd (41,01 sec.) door de barrage maar moest een springfout incasseren en eindigde daardoor als vijfde. Conor Swail wist wel foutloos te blijven met Domino van de Valhoeve (v. Lord Z). In een tijd van 39,40 seconden stond hij even op de eerste plaats.

Vloeiend

Als laatste starter wist Scott Brash zijn de negenjarige Hello Mr. President vloeiend door de barrage te sturen. Door zijn snelle tijd van 38,75 seconden verwees hij Swail naar de tweede plaats.

Plaats drie tot en met zes

Valentine Beloussoff werd derde met de door Egbert Schep gefokte Calou (v. Roven xx) in een tijd van 42,69 seconden. Laura Roquet Puignero werd vierde en Caio Carvalho Filho vijfde. Marc Bettinger (DUI) werd zesde met Incroyable de Muze (v. Nabab de Reve). Hij ging snel van start maar vertraagde iets na een springfout in de dubbel.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Worldofshowjumping