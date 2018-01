WK-selectie: Streep door wedstrijden, weer terug naar observaties

“De belangrijkste reden voor deze wijziging is dat paard en ruiter gedurende het selectietraject niet alleen beoordeeld, maar ook begeleid en getraind worden richting deelname aan het WK”, meldt het KWPN. In 2016 werd er van de observaties afgestapt en werd er geswitcht naar selectiewedstrijden. Nu hebben de KNHS en het KWPN besloten dat het roer weer om moet.

Rutten, Peutz en Van der Schaft

En wel met een nieuwe commissie. De selectiecommissie bestaat uit hengstenkeuringscommissievoorzitter Bert Rutten, jeugdbondscoach Monique Peutz en bondscoach Rien van der Schaft.

Vier observatietrainingen

Dit trio beoordeelt de 30 voorgeselecteerde paarden op vier observatietrainingen in de maanden april, mei, en juni. Na iedere training vallen er een aantal paarden af. Na de vierde en laatste observatietraining wordt door de commissie de afvaardiging naar het WK jonge dressuurpaarden bekend gemaakt.

Voorselectie

Voorafgaand aan de observatietrainingen zijn er observatiemomenten waar de voorselectie plaats vindt. De voorselecties vinden plaats op 12 februari en 12 maart op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Inschrijven kan via Mijn KNHS. Deelnemende paarden moeten als veulen geregistreerd zijn bij een in Nederland erkend en gevestigd stamboek dat ook is aangesloten bij de WBFSH. Tijdens het observatiemoment wordt de Preliminary Dressage Test van de FEI per betreffend jaargang gereden en beoordeeld door de commissie.

Pavo-paarden

15 paarden per jaargang kunnen via de observatiemomenten worden geselecteerd en 15 paarden hebben al een ticket te pakken. De beste 15 paarden van de Pavo Cup 2017 (per jaargang) zijn al geselecteerd.

Deelnamecriteria

Voor deelname aan het KNHS observatiemoment moeten de paarden ten tijde van de deelname de volgende minimale stand hebben behaald in de reguliere wedstrijdsport:

Vijfjarige paarden: L2 startgerechtigd

Zesjarige paarden: Z1 startgerechtigd

Zevenjarige paarden: ZZ-Zwaar startgerechtigd.

Voor deelname aan Sportsfit WK-selectie moeten de paarden per 1 april 2018 de volgende minimale stand hebben behaald:

Vijfjarige paarden: M2 startgerechtigd

Zesjarige paarden: Z1 startgerechtigd

Zevenjarige paarden: ZZ-Zwaar + 5 winstpunten of LT startgerechtigd

Kalender selectietraject:

Maandag 12 februari – observatiemoment op het NHC Ermelo, deel 1

Maandag 12 maart – observatiemoment op het NHC Ermelo, deel 2

Donderdag 19 april en vrijdag 20 april – 1e Sportsfit WK-selectie op het NHC Ermelo

Maandag 7 mei en dinsdag 8 mei – 2e Sportsfit WK-selectie op het NHC Ermelo

Woensdag 6 juni en donderdag 7 juni – 3e Sportsfit WK-selectie op PSC van den Hoorn in Kootwijk

Donderdag 28 juni – 4e Sportsfit WK-selectie op het NHC Ermelo

WK Jonge Dressuurpaarden

Van 2 tot en met 5 augustus vindt in Ermelo voor de derde keer het Wereldkampioenschap voor jonge dressuurpaarden plaats. Het Wereldkampioenschap voor vijf-, zes- en zevenjarige dressuurpaarden in Ermelo, officieel bekend als Longines FEI/WBFSH World Breeding Dressage Championships for Young Horses, was vorig jaar als evenement een succes.

Bron: KWPN