Sensationele overwinning Sleiderink in 1* Grote Prijs Drachten

Maar liefst negentien combinaties gingen in de barrage van de 1* GP van start. Het leverde een spannende strijd op, bijna iedereen ging vol voor de overwinning. Daan van Geel beet het spits af met de Zento-zoon Flying Echo en zette direct een snelle tijd op de klokken, 35,00 seconden. Van Geel werd hier uiteindelijk vierde mee.

Bles lang aan de leiding

HBC-ruiter Nick van den Broek dook er als eerste onder met de merrie Dubai HBC en finishte in 34,60 seconden. De correctie voor de laatste hindernis koste Van den Broek een plek. Want direct na hem kon Bart Bles vol door op de laatste sprong en snelde met de achtjarige merrie Allegria Du Val Henry in 34,24 seconden over de finish.

Flying over laatste hindernis

Tot aan de laatste rit stond Bart Bles fier aan de leiding. Maar Sjaak Sleiderink verstoorde het feestje van Bles. In de laatste lijn nam de stalruiter van de gebroeders Schröder alle risico’s. De veertienjarige Contender-zoon Complemento vloog werkelijk over de laatste oxer om in vervolgens in 34,13 seconden de zege binnen te halen.

De top vijf werd volgemaakt door Dennis van den Brink met de achtjarige Frans gefokte merrie Aonia Domain (v. Mylord Carthago).

Klik hier voor de uitslag.

Bron Paardenkrant-Horses.nl