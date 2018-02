Severo Jurado Lopez: ‘Ik wil bij de grootheden horen’

“Natuurlijk dromen we er allemaal van om op de Olympische Spelen te kunnen rijden, en hoewel het positief is voor bijvoorbeeld sponsors en publiciteit, is dat niet mijn grootste droom. Wat ik echt graag wil is een van de beste ruiters te worden. Om tot de grootheden te behoren”, vertelt Jurado Lopez.

Niet altijd de beste wint

“Zo genoot ik er bijvoorbeeld meer van om in Aken te rijden, dan deel te nemen aan de Spelen. Aken is als het ware het kathedraal van de dressuursport”, vervolgt de ruiter. “Er zijn ruiters geweest die op eerdere Olympische Spelen op plaats tien zijn geëindigd, maar toch beter zijn dan jou. Ik heb altijd gezegd: ‘Het is niet altijd de beste die wint, maar om de beste te zijn zonder te winnen is een voorrecht dat weinig mensen kennen. Dat is mijn droom.”

Eigen taal

Over zijn manier van rijden vertelt Jurado Lopez: “Bij het rijden gaat het er om dat je een taal vindt waarmee je kan communiceren met je paard. Als je die taal gaandeweg verder ontwikkelt, overtuig, motiveer, help en disciplineer je je paard. Zo kom je op een punt waar je als combinatie gaat werken. Op het eind is het toch een soort van choreografie, een dans.”

Bekijk hier het interview:



Bron: Horse2Rider