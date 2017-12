Simon Delestre wint Land Rover Masters Mechelen

In deze bijzondere rubriek komen de vijf beste Belgische ruiters en de vijf beste buitenlandse ruiters van het concours aan de start. Na de eerste ronde verhogen de ruiters telkens één sprong. Na drie rondes volgt er een barrage om de winnaar aan te wijzen.

Delestre

Delestre was één van de drie ruiters die zich wist te plaatsen voor de barrage. Hij reed een foutloze rit met de 11-jarige Hannoveraanse ruin Gain Line in 28,73 seconden. Jérôme Guery kon met Garfield de Tiji des Templiers (v. Quasimodo Z) niet aan zijn tijd komen. In 30,00 seconden kwam Guery door de finish waardoor hij genoegen moest nemen met de tweede plaats.

Philippaerts

Olivier Philippaerts werd derde met Berlin-nakomeling Extra. In een relatief trage barrage (35,00 seconden) moest hij ook nog een springfout incasseren.

Gedeelde vierde plaats

Harrie Smolders was de enige Nederlandse deelnemer in deze rubriek. Hij maakte een fout in de één na laatste ronde met Capitol Colnardo (v. Colman) en eindigde daarmee op een gedeelde vierde plaats.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl