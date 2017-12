Smolders brengt Emerald in Bazel weer aan de start

Harrie Smolders sprong Emerald het afgelopen jaar regelmatig in de prijzen. Met de BWP-Ambassadeur won hij onder meer de 5* Grand Prix in Chantilly en op Global Champions Tour waren er nog twee vierde plaatsen in de Grand Prix’ van Miami en Londen. De laatste wedstrijd op de Tour voor Emerald was in Valkenswaard, daar werd hij met Smolders zesde in de Grand Prix.

Rentree in Bazel

Op het 5* concours in Bazel is de rentree van de dertienjarige zoon van Diamant de Semilly gepland. De wedstrijd is van 11 tot en met 14 januari.

Op de Facebook-pagina van Emerald is een video van de hoogtepunten van 2017 te zien.



Bron Horseman.be