In een 1,50 m-rubriek op de Gothenburg Horse Show zette Harrie Smolders een snelle rit neer, maar een balkje kwam hem duur te staan en zorgde ervoor dat hij met Zinius (v. Nabab de Reve) van een mogelijk tweede naar de zeventiende plaats zakte. Nog net iets sneller én foutloos was Luciana Diniz, zij mocht dan ook het eerste prijzengeld in ontvangst nemen.