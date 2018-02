Smolders doet goede zaken in Bordeaux

In Bordeaux reed Smolders met Monaco die hij sinds mei vorig jaar onder het zadel heeft. De ruin werd voorheen uitgebracht op 1,40 meter niveau door de Belg Dimme D’Haese. Smolders kwam er dicht in de buurt van de winnende tijd, maar moest toch genoeg nemen met de tweede plaats doordat hij een halve seconden te kort kwam. De overwinning bleef in Frankrijk bij Julien Gonin met de vijftienjarige KWPN-er Well Done (v. VDL Sheraton).

Prijzen

Ook Jur Vrieling met VDL Glasgow v/h Merelsnest N.O.P (v. Nabab de Reve) en Eric van der Vleuten met Wunschkind 19 (v. Casall) zich in de prijzen in deze rubriek. Beide heren kregen onder weg tijdproblemen en kregen daarvoor dan ook strafpunten voor toegekend.

Zege

Harrie Smolders liet zich vanavond het kaas niet meer van het brood eten. Met Zinius liet hij de concurrentie op geruime afstand door te finishen in 63,92 seconden. Op de tweede plaats eindigde Marcus Ehning met de Cornet Obolensky-zoon Comme il faut. Zij noteerde een tijd van 65,29 seconden. Een fractie langzamer ging de Belg Francois Mathy Jr. met Casanova de l’ Herse (v. Ugano Sitte) over de finishlijn en werd derde.

Klik hier voor de uitslag van het 1,40 meter en hier voor de uitslag van het 1,50 meter.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl