Smolders doet goede zaken in Leipzig

Lopez Lizarazo noteerde met de Padinus-zoon Admara 2 de winnende tijd van 60,64 seconden. De inmiddels dertienjarige ruin werd geboren bij A. van Nuland in Nistelrode.

Ruim seconde langzamer

De altijd snelle Smolders kon niet tippen aan deze abnormale snelle tijd. Hij had met de Nabab de Reve-zoon 61,95 seconden nodig om de nul op het scorebord te laten. Simon Delestre was een fractie (0,03 seconden) langzamer dan Smolders en mocht als derde opstellen met Chadino (v. Chacco-Blue).

Houtzager

Ook Marc Houtzager zette voor Nederland een foutloze ronde neer in deze rubriek over 1,50 meter met de pas negenjarige Sterrehof’s Edinus (v. Padinus). Zij finishten in 68,87 seconden dit was iets te langzaam om een prijs in ontvangst te nemen.

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl