In het Art on Ice Championat op CSI Zürich hebben Harrie Smolders en Jur Vrieling zich in de top vijf gereden. Smolders ging lange tijd aan de leiding, maar moest de overwinning uiteindelijk afstaan aan Kevin Staut en Ayade de Septon HDC (v. Wandor van de Mispelaere). Vrieling mocht de vierde prijs in ontvangst nemen.