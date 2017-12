Ook Leopold van Asten eindigde de wedstrijd in Mechelen succesvol. Hij kreeg met VDL Groep Zidane (v. Heartbreaker) één springfout in de barrage en eindigde op de zevende plaats.

Wereldbekerpunten

Smolders reed de barrage snel en foutloos, maar moest even afwachten wat de laatste starters zouden doen. Maar geen van hen kon aan de tijd van 38,19 seconden komen. Smolders verzamelt met zijn overwinning belangrijke punten voor de FEI Wereldbeker.

De tweede plaats was vanmiddag voor de Zweed Henrik von Eckermann met Mary Lou 194 (v. Montendro), die in 38,74 seconden over de streep kwam. Derde werd Lorenzo de Luca met Halifax van het Kluizebos (v. Heartbreaker). De Italiaan had 39,97 seconden nodig voor de barrage.

De vierde plaats was voor Daniel Deusser, die met Cornet D’Amour (v. Cornet Obolensky) ook foutloos door de barrage wist te komen. De combinatie kwam binnen in 40,51 seconden. Fransman Roger Yves Bost deed het voor zijn doen rustig aan en finishte in 42,17 seconden foutloos als vijfde met Sangria du Coty (v. Quaprice Bois Margot). Christian Ahlmann werd zesde met Taloubet Z (v. Galoubet A.).

‘Ongelooflijk jaar’

Smolders ging als vierde van start in de barrage en reed een fenomenale ronde waarvan duidelijk was dat het niet makkelijk sneller ging. Dat bleek ook wel want alle ruiters na hem beten zich stuk op de tijd.

Voor Smolders is deze winst een bekroning op een ongelofelijk jaar. “Ik had deze week al aangegeven in de Belgische pers dat ik mijn zinnen had gezet op deze wedstrijd, maar dan moet het natuurlijk nog wel even gebeuren”, vertelt Smolders. “Bijna al mijn doelen voor 2017 heb ik bereikt en daarmee is het echt een ongelofelijk jaar geworden. Ook Zinius heeft mijn verwachtingen nog weer overtroffen. Hij liep steeds een beetje in de schaduw van mijn toppaarden Don en Emerald, maar nu die even rust hebben kreeg hij de kans zich te laten zien. Dat heeft hij echt fantastisch opgepakt. Ik wist dat hij goed was, maar hij overtreft zelfs mijn verwachtingen. Het is echt een super afsluiting van het jaar. ”

Bekijk de barrage van Smolders en Zinius:

Klik hier voor de volledige uitslag

Bron: Paardenkrant – Horses.nl / Persbericht KNHS