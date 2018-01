Snelle Nederlanders op kop in 1,35m Drachten

31 combinaties gingen foutloos rond in de 1,35m-rubriek en er moest dus hard gereden worden om bovenin te eindigen. Nick van der Broek deed dat als beste met de Cantos-dochter Dubai van de HBC Stal. De voormalige Hippiade kampioenen finishten in 55,24 seconden, wat bijna twee seconden sneller was dan Gerrit Veenstra’s tijd, die voor eigen publiek tweede werd op Beverly (v. Baloubet du Rouet).

Ook de ruiters op de derde en vierde plaats finishten in de 57 seconden. Berber Dijkman stuurde Elzgravin (v. Quasimodo Z) naar de vierde plaats in 57,48 en de vierde plek was voor Fries Rink-Jan Dijkstra op Ferna (v. Azteka VDL) in 57,93.

James Billington kwam op de vijfde plaats met de Indoctro-nakomeling Eleganto. Hij had 60,34 seconden nodig voor zijn foutloze ronde.

