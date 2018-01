Snelle Sanne Thijssen wint 1.50-rubriek op Jumping Amsterdam

Thijssen wist het hoofd koel te houden en gewaagde wendingen te rijden in de technisch gebouwde barrage. Ze gaf alle andere deelnemers het nakijken met deze fijn springende Crusador-dochter. Sanne: “In het basisparcours was het Celine die het deed, in de barrage deden we het samen.”

Twee combinaties dubbel nul

Slechts twee combinaties wisten de eindstreep te halen met nul strafpunten op het scorebord. Nummer twee werd de Spanjaard Manuel Fernandez Saro met de KWPN’er Cuidam (v. Verdi) met een tijd van 39,22 seconden. De derde plek was voor Rolf-Göran Bengtsson, hij had in het basisparcours één strafpunt voor tijdsoverschrijding met Oak Grove’s Carlyle (v. Casall). In de barrage wist hij foutloos te blijven in een tijd van 42,43 seconden.

Nederlandse ruiters

Voor Nederland kwamen 20 ruiters aan start waaronder Ben Schröder, Eric van der Vleuten, Marc Houtzager en Jeroen Dubbeldam. Schröder werd met Davino Q (v. Vingino) vierde. De combinatie Schröder-Davino Q, die vorige week nog de CSI3* Grand Prix in Drachten won, liep tegen één tijdfout aan in het basisparcours en kwam foutloos over de finish van de barrage in een tijd van 43,94 seconden.

Casall

De tweede Casall-nakomeling in de top vijf, Wunschkind 19, gereden door van der Vleuten kwam in de snelle tijd van 35,36 seconden met vier strafpunten over de finish. Marc Houtzager wist de teller niet op nul te houden in het basisparcours met Sterrehof’s Calimero (v. Quidam de Revel) en eindigde met vier strafpunten. Dubbeldam had SFN Zenith (v. Rash R) gezadeld en kreeg acht strafpunten in het basisparcours.



Video van de winnende rit van Sanne Thijssen

Klik hier voor alle uitslagen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl