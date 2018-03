Sophie Wells’ gouden para-paard Valerius uit de sport

In januari constateerden dierenartsen dat de zestienjarige Valerius in beide achterbenen een blessure heeft opgelopen aan gewrichtsbanden. ‘Reece’, zoals de ruin wordt genoemd, ondergaat shockwave therapie in een kliniek in Newmarket. Of Reece zal herstellen is onzeker, hij zal niet meer in de topsport kunnen uitkomen, maar mogelijk wel licht werk kunnen doen in de toekomst.

Negen gouden medailles

Reece is inmiddels elf jaar in het bezit van Sophie Wells en de Britse para-amazone won in totaal negen gouden en drie zilveren medailles op Europese- en wereldkampioenschappen en op de Spelen in Rio. Ook in de valide sport was het paar succesvol. Vorig jaar werd Wells negende op het Britse kampioenschap in de Lichte Tour. Op hun laatste internationale optreden op het CDI in Hartpury werden ze achtste in de Inter I-kür op muziek.

‘Reece had niet het meeste talent’

“Hij is nooit het meest getalenteerde paard geweest, maar hij hield van de aandacht die het werk met zich meebracht. We hebben in de loop van de jaren veel werk verzet om hem te ontwikkelen tot het paard dat hij nu is,” schrijft Sophie Wells op Facebook. “Hij heeft er voor gezorgd dat ik de amazone en trainer werd, die ik nu ben … ik blijf positief, ik geloof dat er wonderen kunnen gebeuren.”

Bron Horse and Hound