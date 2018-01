Sponsorovereenkomst Andresen en Noorwegen ten einde

Al jaren is Andresen een belangrijke sponsor van de dressuur en de hippische sport in Noorwegen. Ze heeft inmiddels al miljoenen aan Noorse kronen besteed door middel van het steunen van programma’s zoals: de FERD ridingschool cup, de FERD come back cup, de jonge paarden kampioenschappen, het nationale team kampioenschappen, evenals de regionale en nationale kampioenschappen.

Onvrede



In een recent interview met Dressur Sa Klart uitte ze echter haar onvrede over het management en hoe haar sponsorgeld werd besteed. Ze uitte vooral haar bezorgdheid over de privatisering van de maneges en het gebrek aan rijders die geïnteresseerd zijn in wedstrijden. “Ik geef geen geld uit aan de sport wanneer het exclusief wordt gebruikt door vrienden en familie voor posities in administratie en coaching,” vertelt ze. “Er is geen echte beoordeling voor de solicitanten en hun vaardigheden, terwijl trainers en kandidaten met grote staat van dienst, vooral internationaal, niet worden overwogen.”

Reactie



Gates Sannum, de president van de Noorse Paardenfederatie, reageert op de uitspraken van Andresen: “Persoonlijk stel ik het op prijs dat Kristin ons uitdaagt en met input komt die ons kan helpen verbeteren,” Verder zegt hij: “Kristin is zich bewust van het proces en dat veranderingen tijd kosten en structurele veranderingen moeten plaats vinden doormiddel van democratische besluitvorming. Sommige beslissingen moeten worden genomen tijdens de algemene ruitervergadering en deze vindt eens per twee jaar plaats.” Sannum ontkent dat er een dalend ledenaantal en dalende deelname aan wedstrijden is, maar hij geeft aan dat een status quo is en geen stijging.

Florida



Andresen en haar dochter, de Noorse Young Rider Alexandra Andresen, zijn op dit moment tijd aan het doorbrengen bij Bell Tower Farm Mikala Munter in Wellington, Florida. Alexandra is voor het eerst naar Florida vertrokken en wil meedoen aan de wedstrijden in Wellington om te ontsnappen aan de koude winter in Noorwegen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Dressur Sa Kart