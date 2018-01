Springlegende Willi Melliger in coma na beroerte

Willi Melliger is een van de meest succesvolle springruiters uit de Zwitserse geschiedenis. Hij won met de legendarische Holsteiner Calvaro zilver op de Olympische Spelen in Atlanta in 1996. Met de zoon van Cantus won hij weer zilver op de Spelen in Sydney, nu met het Zwitserse team.

Europees goud met Calvaro

Ook op verschillende Europese kampioenschappen haalde Melliger de nodige medailles met Calvaro, waaronder individueel goud in 1995. En in wereldbekerfinales was de Zwitser met de schimmel vaak een geduchte tegenstander. Een keer won hij zilver achter Hugo Simon met ET in een spectaculaire finale in Genève 1996. De ongeveer 1,80m metende schimmel moest het opnemen tegen de de kleine, wendbare vos van Simon. Simon kon wel de wending voorlangs de waterpartij halen, Melliger niet wat hem het goud koste voor eigen publiek.

Quinta C en Van Gogh

Daarvoor was Melliger al zeer succesvol op kampioenschappen met de merrie Quinta C (v. Cyrus) en de KWPN’er Van Gogh (v. Lucky Boy).

Jeroen Dubbeldam

Ook als trainer van ruiters kreeg Melliger de nodige bekendheid. Hij was onder meer de eerste leermeester van wereldkampioen Jeroen Dubbeldam.

Hartinfarct

Eind 2010 reed Willi Melliger zijn laatste internationale wedstrijd en ging zich bezig houden met het opleiden van paarden en ruiters en maakte naam als handelaar van topspringpaarden. In Neuendorf bouwde Melliger zijn spring- en handelsstal op die door zijn zonen Kay en Kevin gerund wordt. Begin vorig jaar werd Melliger ook al door een hartinfarct getroffen.

