Van Asten is Bruggink te snel af in Grote Prijs Kronenberg

Ondanks een lastige driesprong, een moeilijke stijl-oxer combinatie en een oxer uit de hoek gesprongen wisten maar liefst 22 combinaties van de 60 zich te plaatsen voor de barrage. Toch bleek het slotstuk nog spannend met sterk rijdende deelnemers van verschillende niveaus.

37 seconden en een beetje

De tweede starter in de barrage, Philip Houston, zette de tijd op scherp in 37.19 seconden. De Duitse stuurde Loewenherz 81 (v. Lordano 7) daarmee uiteindelijk naar de derde plaats. Gerco Schroder ging ook vooraan in het deelnemersveld van start met Glock’s Dobelensky. Met de Cornet Obolensky-ruin vervolledigde de BWG-ruiter zijn ronde in 37.61 en eindigde als vierde in het eindklassement. Voor Australië besloot Billy Raymont met Oaks Redwood (v. Asb Conquistador) de top vijf in 37.67 seconden.

Meesterlijk

Onder de 37 seconden doken alleen de nummer een en twee. Halverwege het slotstuk trok Gert-Jan Bruggink van leer met de tienjarige Casparo 26 (v. Calato). De scherp springende schimmel liet zich fijn door het bochtige barrageparcours sturen in een tijd van 36.77. Vier combinaties verder werd de strijd beslecht. Leopold van Asten ging meesterlijk rond met de elfjarige merrie VDL Groep Miss Untouchable (v. Chacco-Blue). Met messcherpe bochten en een ferme eindsprint liet het duo de klok stoppen in 35.59 seconden.

Goed gevoel

De stylist zag kans om van hindernis 1 naar 2 voorlangs te steken naar de oxer, maar besloot anders. “Het was geen mooie lijn en dus ben ik vloeiend omheen gereden. Je zag dat de laatste starter wel dat risico nam en ook sneller was, maar op de laatste hindernis een fout had. Die pech had ik vrijdag, toen eindigde ik in het 1.45m als snelste vierfouter, maar nu zijn de rollen omgedraaid”, zegt de winnaar met een lach.

Voor de volledige uitslagen klik hier.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl