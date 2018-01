Emile Tacken houdt Hollandse eer hoog in Grote Prijs

De basisproef van Henk Linders en zijn parcoursbouwerteam werd door de deelnemers omschreven als pittig, maar fair. Er werd dus niet opgekeken van acht barragisten uit een poule van 59. Het bleef in het slotstuk tot het eind spannend. Toen Tacken de tijd van Persson niet verbeterde, nam Renzel het mes tussen de tanden. De Noordrijn-Westfaalse ruiter besloot risico te nemen door in de eerste lijn een galopsprong minder te rijden. Met de negenjarige Stakkatol-telg Stella vervolgde de ruiter vloeiend de rest van de proef en klokte 31.40 seconden.

Verjaarscadeau

“Stella heeft zo haar eigenaardigheden, ze is wat speciaal, maar dat heeft hier dan ook weer de overwinning opgeleverd”, vertelt de winnaar blij. De Westfaalse merrie werd in de prijsuitreiking zelfs geflankeerd door twee grooms. “Ze is niet onbetrouwbaar, maar als ze het op haar heupen krijgt, dan weet je het nooit. Ze is in eigendom van Equo Reitsport, het bedrijf van mij en mijn zakenpartner Axel Wöckener. Voor hem was niet alleen haar eerste GP-winst heel mooi, maar ook de timing. Zijn vrouw is vandaag jarig. Dat ik hen dit cadeau kan doen is helemaal top.”

Mond op mond reclame

“Dat er zoveel Duitse ruiters in de Peelbergen komen rijden is zeker niet omdat het gros dichtbij de grens woont. Er zijn er zat die vijfhonderd kilometer rijden. Maar als we hier gereden hebben dan is de mond op mond reclame die iedereen geeft louter positief. Daarbij ben ik zeer te spreken over de parcoursen hier. Er wordt heel doordacht gebouwd. Ik kan niet lovend genoeg zijn en dat heeft niets te maken met mijn zege”, besluit de Duitser. Na de rit van Renzel was de strijd nog niet gestreden. Routinier Lars Nieberg, die het hele weekend te vinden was is de top vijf van zo’n beetje iedere proef waar hij aan deelnam, was nog aan zet. Met For Edition-nakomeling Foster 39 wist hij niet genoeg snelheid te maken en miste met 32.07 op de klok de winst.

Vaart te pakken

Emile Tacken vertegenwoordigde als enige de Hollandse driekleur in de barrage. “Dat je dan net naast het podium eindigt is erg jammer, maar ik ben desondanks reuze tevreden”, reageert Tacken na afloop. Met de elfjarige Viento Uno W-nakomeling Cas had de ruiter uit Meterik de vaart goed te pakken. “Dit is de eerste keer dat ik het gevoel had dat ik dit paard vol in kon zetten. Normaal kan hij bij teveel risico iets voorzichtig worden en dan begint hij te hoog te springen, maar nu klopte alles.”

Voor de volledige uitslagen, klik hier.

Bron: persbericht