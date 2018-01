Girlpower door Hakvoort en Van de Rijt in Kronenberg

Van de 73 starts in de tweede kwalificatie voor de Grote Prijs sprongen 15 combinaties foutloos door het basisparcours. Zij die terug mochten komen voor de barrage werden door de eerste starter, Teddy van de Rijt, flink op scherp gezet. De goedlachse amazone liet de teller na een scherpe rit stoppen in 31.59 seconden. Een tijd waar Olympiër Nieberg zich op stuk beet. “De jeugd heeft de toekomst”, lacht de Duitser, die in het slotstuk met Foster 39 (v. For Edition) 31.73 seconden klokte.

Onttronen

Knappe pogingen om Van de Rijt te onttronen kwamen onder andere van de uiteindelijke nummers vier en vijf. Voor Zweden reed de Young Rider Academy-amazone Karin Martinsen, onder toeziend oog van haar trainer Emile Hendrix, in 31.91 door de finish met de Zweedse warmbloed ruin Stenhaga Tulip Tattoo (v. Caressini L). Italiaan Antonio Alfonso, een van de founders van het ECdP, reed voor zijn Stal Oxer in 31.92 naar het vijfde geld met Chic Hin D Hyrencourt (v. Tarzan de La Pomme).

Wilhelmus

Dat het Wilhelmus vanavond zou klinken de Peelbergen was bij de laatste start al zeker, maar Hakvoort wist met haar tienjarige Canturano-ruin nog vierhonderdste seconden van de tijd van Van de Rijt af te snoepen. De nummer twee reageert sportief en feliciteert Hakvoort vanaf de rug van haar tienjarige Lord Z-ruin. “Ik had natuurlijk graag gewonnen, maar Iris is een goede vriendin van mij, dus die gun ik het zeker. De 20-jarige amazone uit Nuenen voegt daaraan toe: “Ik vind het helemaal mooi dat twee jonge meiden de senioren hier zo het nakijken geven”.

Kwestie van geluk

Alsof Hakvoort dagelijks een douceurtje van bijna 6200,- bij elkaar rijdt, reageert de succesvolle jeugdamazone nuchter. “Het is de eerste keer dat ik hier op een indoor internationaal rijdt, maar het bevalt goed. Na het parcourslopen verwachtte ik een vloeiende proef met wat uitdagingen. Dat bleek ook te kloppen, maar mijn paard voelde goed aan. Toen de barrage begon heb ik alleen de rit van Teddy gezien. Het plan was proberen de eerste plaats te behalen en dat is gelukt. Waar ik Teddy ingehaald heb durf ik niet te zeggen. Mijn paard is zowel vlug in het bochtenwerk als met schakelen. In dit geval was het verschil zo klein, dat het ook een beetje op geluk aankomt”, aldus de winnares die voor de stal van Pim Mulder uitkomt.

Klik hier voor de volledige uitslagenlijst.

Bron: persbericht