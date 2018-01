Kristian Houwen: ‘We zijn op de goede weg’

Houwen nam het van de 60 finalisten in de basisomloop op tegen 11 van de 14 nullers. “Er stond een reële proef, kijk maar naar het aantal foutloze combinaties”, begint de nummer drie van de Roelofsen Horse Trucks Prix te vertellen. “Ik dacht bij het parcourslopen dat het eind van de proef nog best lastig zou kunnen worden voor mijn paard. Uiteindelijk reed ik zelf slecht op hindernis één, maar de schade viel mee en daarna liep alles goed.” Over de winnaarsrit meld de ruiter uit Wanssum: “Ik heb Jung zo vaak zien rijden hier, maar die springt echt geen paal naar beneden.”

Voetje lichten

Houwen stuurde de eerste bocht in de barrage zo scherp in dat hij op hindernis twee de staander en rode vlag toucheerde. ”Oh oh, dacht ik nog. Ik heb gauw mijn voet opgelicht en toen bleef alles heel. Drop Shot liep de eerste dag dubbel nul, gister had ze in de rankingproef twee balken. Ik wilde haar daarom niet overvragen in de barrage. Omdat ik zo kort van één naar twee ging, heb ik bewust in de laatste lijn niet gejaagd. Ik voelde op de voorlaatste hindernis, de muur, dat haar energie wat terugnam en dan is goed ook goed genoeg”. De teller stopte in 34.69. Anderhalve seconde later dan Michael Jung die zijn tweede zege dit weekend behaalde op de rug van Fischerchelsea.

Werk loont

Houwen won twee weken geleden de Grote Prijs van Indoor Leunen, ook georganiseerd op het ECdP. Hij vertelde toen aan de Paardenkrant het volgende: ‘We bouwen specifiek toe naar de rankingproeven die er binnenkort weer aankomen in de Peelbergen’. “Dat werk loont zich nu. De GP van Leunen winnen was een leuke voorbereiding. Het is fijn dat de training nu zijn vruchten afwerpt. Dit paard oogt rustig, maar het is een echte vechter. Zelfs als ze op het voorterrein tam is, dan knokt ze in de ring alsnog dat minuutje wat nodig is. Nu hebben we allebei even een korte break. Ik vertrek morgen op skivakantie, dan mag Lisa thuis de baas spelen”, knipoogt Houwen naar zijn verloofde.

Limburg vs. Duitsland

De Limburgse gezusters Anne-Marie Poels en Caroline Poels-Devos gaven namens het Nederlandse kamp nog aardig tegengas. Caroline sprong met Numero Uno-telg Dannuco naar plaats zes, waar Anne-Marie met Ediamo (v. Andiamo) de zevende plaats bezette. Tussen de zussen en Houwen bevond Hendrik Sosath zich met de Oldenburger hengst van het jaar 2017, Casino Berlin, op plaats vier. Kathrin Muller reed Clarimo-nazaat Chacco 25 naar het vijfde geld.

