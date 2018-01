Kukuk: ‘Ik heb blind vertrouwen in Ludger Beerbaum’

Van de 53 starts in de basisproef geraakten er 15 in de barrage. De pijlsnelle rit van Zweed Douglas Lindelöw met Chacco-Blue-nazaat Cheldon was goed voor 33.08 seconden op de chronometer. Een tijd waar de nummers vier en vijf, de Britse Louise Saywell (33.49) en Stal Tops-ruiter Alberto Zorzi (33.67) zich op stukbeten. Teddy van de Rijt liet vanavond op de Peelbergen wederom zien in uitstekende vorm te verkeren. Gister werd de Young Rider nog tweede in de GP-kwalificatie en vandaag stuurde ze Lord Z-ruin Lander Z in 33.12 naar het derde geld.

Wijsheid

“Ik durfde in de laatste lijn niet helemaal voluit te gaan”, erkent Van de Rijt. Het leek me verstandiger om voor een foutloze rit te gaan. Met dit paard ben ik snel genoeg om er dan bij te zitten. Soms neem je een ingecalculeerd risico en soms is het beter van niet”, zegt de 20-jarige amazone wijs. Die wijsheid krijgt ze tegenwoordig onder andere mee van haar trainer Albert Voorn. “Ik wilde graag bij iemand trainen die mij, vooral met mijn andere paard Itcho van ’t Ruytershof, naar een hoger niveau kan begeleiden. Albert is zo gepassioneerd over de sport en alles wat erbij komt kijken, zodoende ben ik bij hem terecht gekomen. Ik had verwacht dat hij vrij streng zou zijn, maar dat valt reuze mee. De samenwerking verloopt super fijn en de resultaten spreken voor zich”, vertelt de beste Nederlandse combinatie van de Medium Tour-finale blij.

Blind vertrouwen

“Win ik mijn eerste Longines horloge en ik hoef er niet eens voor naar Parijs of zo, maar naar Kronenberg”, lacht de winnaar als hij het uurwerk uitgereikt krijgt namens Horse Service International. De Duitse Christian Kukuk kreeg voorafgaand aan het slotstuk het advies van zijn trainer, Ludger Beerbaum, de lijn van hindernis een naar twee te rijden alsof het de laatste was. “Het was de eerste keer dat Ludger hier was, maar ik ben er maar wat blij mee. Als hij mij niet had verzekert dat ik in de eerste lijn dat risico kon nemen, dan had ik dat zeker niet gedaan. Maar ik heb blind vertrouwen in hem en in mijn paard ook trouwens. Die rijd ik al sinds hij vier jaar oud is. Met een ander paard had ik dit niet gedaan en dan was het ook niet gelukt”. De achtjarige Botaro hield de vaart er ook na de eerste lijn flink in en kwam met zijn zevenmijlspassen in 30.92 seconden over de finish.

Voor de volledige uitslagen klik hier.

Bron: persbericht