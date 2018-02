Lars Nieberg geeft gas richting naderend ‘pensioen’

Nieberg verwees in 37.68 landgenoot Daniela Theelen naar plaats nummer twee met bijna een seconde afstand. Voor Ierland sloot Peter Moloney met Elvis van de Vrunte (v. Oleander van de Herkkant) aan op plaats drie in 39.45 seconden. De beste Nederlander in deze proef was de eerste starter in de barrage, Hendrik-Jan Schuttert. Hij vervolledigde zijn parcours met Unaniem-telg Evander HS na een nette rit in 42.04, goed voor de zevende positie in het eindklassement.

Goede zaken

De winnaar van de Horse Service International Prix werd met het Duitse team meervoudig Olympisch kampioen, wereldkampioen en Europees kampioen. Toch doet een overwinning op twee ster niveau hem goed. “Het gaat dit weekend alle dagen voorspoedig, maar eind 2017 deed ik hier niet zulke goede zaken. Het maakt niet uit op welk niveau en welke leeftijd, eer van je werk is altijd mooi. Ik draai al zo lang mee, dat het eerder op korte als lange termijn tijd wordt om een stapje terug te doen. Mijn zoons, Max en Gerrit, verdienen het om zich verder te ontwikkelen”.

Teugels laten vieren

“Ik ben een professional en als ik de ring in rijd dan ga ik er altijd 100% voor, maar op een gegeven moment is het tijd om de teugels te laten vieren. Op een concours als dit kan de hele familie meerijden en neem ik soms ook nog leerlingen mee. Er is in Duitsland niets vergelijkbaars met de Peelbergen, dus die luttele 170 kilometer die rijden we er ieder CSI weer graag voor. Dat verklaart ook het grote aantal Duitse ruiters dat hier rijdt. Alles is gewoon goed voor elkaar”, besluit de routinier.

Stal Hendrix

De top vijf had toch nog een Hollands tintje. Na de nummer vier, Duitser Henrik Griese met Chacco-Blue-merrie Cosima G, sloot met elfhonderdste extra op de teller Oda Charlotte Lyngvaer aan op plaats vijf. De Noorse, rijdend voor Stal Hendrix, zadelde voor deze proef Jewel Lvp. De negenjarige Berlin-merrie, voorheen actief onder Lyngvaer haar partner Tim Hendrix, was het tweede paard waarmee de amazone ten tonele verscheen in de prijsuitreiking. Eerder op de dag sprong ze in de YH-Tour met Goanita HX (v. Zandor) naar de vierde plaats. De Youngster-rubriek werd overtuigend gewonnen door Marriet Smit-Hoekstra met Wadro’s Gerina (v. Eldorado vd Zeshoek).

Voor de volledige uitslagen klik hier.

Bron: persbericht