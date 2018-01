Leopold van Asten: “Het komt van twee kanten”

67 combinaties kwamen aan start in de GP-kwalificatie in de Peelbergen. In het basisparcours van Henk Linders en zijn team hielden 17 duo’s het hout boven. Lisa Nooren sprong het eerst in het oog voor Nederland. Met haar Qredo de Paulstra-hengst liet de amazone de chronometer stoppen in 34.04 seconden. Hendrik Sosath reed na Nooren een verhitte ronde met Catoki-telg Cadora. Het paar eindige hun rit met 33.26 op het scorebord.

Liever winnen

Een tijd die topruiter Steve Guerdat trachtte te kloppen. Met Venard de Cerisy (v. Open Up Semilly) liet de Zwitser zijn stuurmanskunsten gelden, maar moest met 0.04 seconden extra Sosath voor laten gaan. “Desalniettemin een mooi resultaat”, zegt Guerdat met een glimlach. Waarom de Olympisch kampioen van 2012 meerijdt op de Peelbergen weet hij mooi te vertellen. “Ik rijd liever mee om te winnen op een twee sterren concours als dat ik een paal aan de benen krijg op een vijf ster event.”

Rentree Corbinian & Albfuehren’s Happiness

“Zonder gekkigheid”, gaat de tweevoudig Wereldbeker winnaar verder. “Ik was al eens eerder hier geweest in Kronenberg om wat paarden uit te proberen. De faciliteiten kunnen wat mij betreft niet beter en vandaar dat ik hier Corbinian na een blessure weer voor het eerst aan de start breng. Die mogelijkheid is er op vijfsterren concoursen nu eenmaal niet. Ook mijn tweede paard, Albfuehren’s Happiness, is een aantal maanden niet meer op concours geweest en kan nu weer aan de bak. Dat ik dan met mijn derde paard een goede klassering behaal is wel mooi meegenomen”.

De rust erin houden

Van Asten was de twee na laatste starter. “Ik heb niet iedereen voor me zien springen, maar er werd wel echt voor gereden. Het was een prima barrage. Er zaten net genoeg nullers in, maar toch bleef het spannend”, begint Van Asten. Van hindernis één naar twee koos de VDL-ruiter voor de optie voorlangs de steil, die reëel krap bij de eerste oxer stond. “Die eerste bocht verliep heel mooi en daarna kon ik in een strak tempo doorrijden. Dit paard is van nature erg snel en gretig, dat helpt natuurlijk. Het is soms een kwestie van de rust erin houden, maar zoals ze vanavond sprong daar ben ik erg blij mee”.

Wisselwerking

Dat Van Asten vanavond het vuur aan de schenen legde van wereldsterren als Guerdat komt volgens de VDL-ruiter door een wisselwerking. “Ruiters als Guerdat, Rolf-Göran Bengtsson en noem er zo nog maar een paar rijden hier niet voor niets. Dat is toch wel een teken aan de wand. Als men niet tevreden is, dan komen ze niet terug. Er zijn er zat concoursen dichterbij huis waar ze terecht kunnen. OK, je kunt altijd wel kleine punten aanmerken ter verbetering, maar wat hier staat is solide en praktisch en dat werkt voor mij uitstekend”, besluit de winnaar tevreden.

Voor de volledige uitslagen klik hier.

Bron: persbericht