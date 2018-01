Martin Fuchs’ Chaplin weer terug na blessure

Na het concours in Miami, vorig jaar april, raakte de Verdi-zoon Chaplin geblesseerd. Onder Martin Fuchs had Chaplin net een aantal klinkende overwinningen geboekt, waaronder de 5* Grand Prix van Mexico en de Grand Prix van Zürich, die Fuchs afgelopen weekend met Clooney won. e laatste wedstrijd in Miami werd afgesloten met een elfde plaats in de Grand Prix en een tweede plek in de kwalificatie voor de GP.

Rentree in Kreuth

Volgende week op het CSI1* in Kreuth wil Martin Fuchs de hengst weer aan de start brengen om weer ritme op te laten doen voor het outdoorseizoen. Tegenover Horseman vertelde de Zwitser dat Clooney nu een tijdje rust krijgt en de Holsteiner Cool and Easy nu meer ingezet gaat worden. De Contender-zoon heeft Fuchs sinds eind vorig jaar onder het zadel.

Bron Horseman.be