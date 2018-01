Michael Jung laat niets te winnen over in Kronenberg

52 combinaties gingen van start in de Horse Service International Prix waarin Henk Linders met zijn parcoursbouwerteam een proef van formaat had weggezet. Elf ritten waren nulwaardig, waarvan vier door Hollandse duo’s. In de barrage kregen kanshebbers Kristian Houwen en Leopold van Asten allebei een paal aan de benen, waardoor zij niet verder dan de achtste en negende plaats geraakten.

Echtpaar Bengtsson

Anne-Marie Poels kwam met Chintorelio als tweede aan de start. Haar rit knetterde genoeg om te finishen in 42.28 seconden. Daarmee eindigde de Swolgense amazone uiteindelijk als vijfde, tussen het echtpaar Bengtsson in. Evi Bengtsson klokte ondanks dat de Duitse haar beugel halverwege verloor 41.42 met La Pasion de Caballo Ulika (v. Colman). Rolf-Göran Bengtsson nam de snelste nulrit voor zijn rekening. Met Clarimo-telg Crunch kreeg hij niet gewenste afstand op een van de laatste dubbels en verspeelde zo de derde plaats.

Junge Junge Junge

Onder het toeziend oog van zijn familie en massaal toegestroomd publiek begint Jung ogenschijnlijk rustig aan zijn barrage. Schijn bedriegt want de eventing en springruiter gaat als een na laatste starter in deze proef over 1.45m uitgekiend te werk. In de eerste drie bochten draait de Duitser zijn Fischersolution (v. Carthino Z) op een dubbeltje. Na de dubbel trapt hij het gas in en weet nog bijna twee seconden van de tijd van Saywell met Ushuaia d’Aurel (v. Nargato) af te rijden. ”Ik had me geen betere voorbereiding op het komende concours in Bordeaux kunnen wensen”, erkent meervoudig kampioen Jung. “Misschien dat ik iets meer te winnen over had kunnen laten, maar mijn beide paarden zaten net als ik in een goede flow. Dat in combinatie met een goed team en de Peelbergen bleek een recept voor succes”.

Niets te lijden

“Het lijkt wel of die paarden, zelfs na zo’n barragerit, niets te lijden hebben gehad qua energie. Het is ongelofelijk wat hij voor elkaar krijgt en dat in twee disciplines”, vertelt Anne-Marie Poels desgevraagd over de winnaar. Over haar eigen rit is de amazone tevreden. “De start was een beetje rommelig, maar de uitkomst prima. Je wilt altijd goed rijden, maar voor een thuispubliek doe je helemaal extra je best. Als je ziet wie er allemaal meereden dit concours en dat ik met alle paarden goede resultaten had, ga ik met een goed gevoel naar huis”.

