Ouwe jongens krentenbrood in 1.40m kwalificaties

“Tot een paar maanden terug had ik nog drie paarden op internationaal niveau lopen”, vertelt Gabriel Coumans na zijn winst met Coco Blue de Lui (v. Mr. Blue) in de GP-kwalificatie. “Nu is het alleen Coco nog, maar die stelt nooit teleur. De andere twee zijn naar Amerika vertrokken”. De zakenpartners van Coumans garanderen de paarden momenteel een leven als god in Florida. “Natuurlijk is hun vertrek sportief gezien jammer, maar dit is wel waar je het voor doet. Het ene paard zie je minder graag vertrekken als de andere, maar goed terecht komen ze allemaal”, besluit de winnaar voordat hij op tijd naar huis gaat voor zijn wekelijkse kaartavond.

Goed gezelschap



Landgenoten Joel Kurmann en Walter Gabathuler namen voor Zwitserland de tweede en derde plaats in de GP-kwalificatie voor hun rekening. Gabathuler ging op zijn beurt in de Midden Tour met Contender-nakomeling Tactik aan de leiding met ruim twee seconden voorsprong op de nummer twee, Louise Saywell met Ardcolum Duke (v. Gypsy Duke). De succesvolle Britse amazone bevond zich in goed gezelschap van haar partner, Graham Lovegrove die eindigde op plaats vier met KWPN’er Ascension Lord (v. Lord Z).

Routiniers

Achter Leon Thijssen die na zijn rit met Punjab (v. Perigueux) opmerkte dat de gemiddelde leeftijd van de winnaars boven de 60 telde. “De senioren doen het vanavond zo slecht nog niet”, grapt de routinier. “En dan reed ik niet eens hard. Ik kon heel rap draaien na de dubbel en met een beetje links-rechts bochtenwerk, je kent het wel, eindig je dan toch nog op de derde plaats”, vertelt de ruiter uit Sevenum met een lach. Duits Olympiër Lars Nieberg sloot met Nabab de Reve-telg Nabab de Revel aan op plaats vijf, terwijl Siebe Kramer glans gaf aan de zesde plaats met Kannan-ruin Europa.

Youngster Tour

In de zes- en zevenjarigen rubriek had de jeugd de toekomst. Lars Kersten, die vorige week zijn achttiende verjaardag vierde, nam hierin de leiding met Baltic VDL-merrie Giwana. Hij verbeterde de tijd van Tim Hendrix zijn partner, Oda Charlotte Lyngvaer, die voor Stal Hendrix Goanita HX naar het tweede geld reed. Rob Heijligers eigende zich zowel de derde als vierde plaats toe met respectievelijk Go Go (v. Carnute) en Hoe Heet Ie (v. Quasimodo Z).

Bron: persbericht