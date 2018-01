Patrick Lemmen gaat Limburgse toppers voor in 1.40m

De aanpak van de Limburgse ruiter Patrick Lemmen resulteerde vanmiddag in de tweede plaats. Hij moest enkel de Duitse Barbara Schnieper met Cicero F (v. Check in) voor laten gaan. “Ik heb Ideaal op het laatste moment ingeschreven voor dit concours. Het voordeel is dat ik dan tussendoor gewoon naar stal in Baarlo kan om de andere paarden te trainen, het ligt handig dicht bij elkaar. Normaal houd ik me aan mijn planning, maar in Drachten ging niet alles precies zoals ik wilde”, aldus de perfectionistische ruiter. “Ik heb Ideaal vanmiddag iets relaxter als normaal gereden. Ik zag in de laatste lijn ook nog een galopspring minder, maar ik heb geen gas bijgegeven. Dan zie je maar weer dat hij zelfs onder minder druk er ook vooraan bijloopt. Dat geeft goede moed”.

Pienter

Bij de stal waar Lemmen voor rijdt, Carpe Diem Equestrian Team, is de tienjarige Ideaal inmiddels ook opgenomen. Ondanks dat deze niet in eigendom is van de Turkse partij waar de Limburger voor rijdt. De scherp springende Andiamo-nakomeling is van eigenaren H. Jacobs & Egbert Schep, gefokt door C. De Pee uit Mierlo. “Het is en zal een apart paard blijven. Je moet met rijden altijd scherp blijven, want hij is ongelofelijk pienter, maar als hij eraan staat dan springt hij geweldig.”

Nieuwbakken vader

Bijna twee weken geleden werd Lemmen voor het eerst vader. Zijn vriendin, Fleur Winkelmolen, beviel op 13 januari van een dochter genaamd Jolie. De ruiter uit Grashoek, bekend om zijn nuchtere houding, was allerminst zenuwachtig voor de geboorte. “Je gaat uit van de goede afloop. Natuurlijk het is allemaal nieuw, maar Fleur en Jolie maken het goed. Het doet wel iets met je, maar ik ben er geen anders mens door geworden. Ik doe alleen wel extra moeite om ’s avonds op tijd naar huis te gaan. Voorheen dacht ik nog wel eens ik moet dit nog doen of dat nog doen, maar nu gaat de familie voor.”

Steeghs en Hendrix

Achter Lemmen sloot Brit David Mcpherson aan met Casall-telg Camall. Tim Hendrix nam de vierde plaats voor zijn rekening met Euro Star (v. Corland), terwijl hij in de tweede proef met Duanda of the Lowlands (v. Diamant de Semilly) ook vierde werd, achter John Steeghs met Favoriet Hbc (v. Cantos). In deze proef reed Rodrigo Almeida (POR) voor zijn Nederlandse werkgevers, Loewie Joppen, naar het eerste geld met Clinton-nazaat Elud.

Bron: persbericht