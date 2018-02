De Amerikaan Devin Ryan noteerde, samen met zijn Eddie Blue, een tweede plaats op zijn naam met 48,17 seconden. De derde plaats was voor de Braziliaan Rodrigo Lambre met Velini. Hij kwam in de Jump-off foutloos rond met een tijd van 48,92. Laura Kraut maakte in de Jump-off helaas een fout. Zij werd met vier strafpunten en een tijd van 49,25 vierde.

Bekijk hier de resultaten.

Bron: longinestiming.com / Paardenkrant-Horses.nl