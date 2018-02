Vier Chacco-Blues in de top vijf wereldbekerwedstrijd Sharjah

De Zweedse Henrik von Eckermann met Chacanno (v. Chacco-Blue) wist de winst te behalen. Na een foutloze barrage in 43.24 seconden pakte hij met zijn Chacanno de zege. Hoewel het even heel spannend leek, was de Italiaanse Emanuele Gaudiano met Caspar (v. Berlin) toch een paar honderdste (43.94 seconden) te langzaam en moest hij genoegen nemen met een tweede plaats. Op plek drie volgt Abdullah Humaid Al Muhairi met zijn 13-jarige merrie Cha Cha Cha (v. Chacco-Blue). Hij reed een foutloze rit in 45,64 seconden. Met 48,85 seconden viel Abdullah Al Sharbatly met zijn 13-jarige ruin Crazy Quick (v. Chacco-Bleu) net buiten het podium. Hij moest genoegen nemen met een vierde plaats. Op plek vijf volgende Luiz Felipe De Azevedo Filho met zijn, wederom 13-jarige Chacco-Blue, Chaccomo.

Beste Nederlander

De beste Nederlander was Henk van de Pol met Looyman Z (v. Numero Uno). Van de Pol had een snelle rit. In 71,66 seconden wist hij de finish te behalen. Echter gooide een balk roet in het eten voor deze combinatie en behaalden zij een mooie dertiende plaats, net buiten de prijzen.

