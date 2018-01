Vincent Voorn & Michael Jung blazen concurrentie omver

In de kwalificatie voor de Midden Tour over 1.40m ging Vincent Voorn aan de leiding. Jung sloot hier met Fischerchelsea (v. Check In 2) aan op plaats vier. De GDS training-ruiter snelde met Padinus-nazaat Dante als enige door de finishlijn onder de 60 seconden in 58.17. “Ik heb bewust geen rustig begin gemaakt. Ik vind dat dat deel uitmaakt van de opleiding van een paard. Ze hebben nu de leeftijd dat ze er soms moeten staan als dat nodig is en als je dat niet oefent, dan weet je als het er echt om draait nog niets”.

‘Koppie erbij’

“Dante hebben we zo’n 1,5 jaar geleden geruind. Op jonge leeftijd was hij helemaal niet ‘veel hengst’. We wilden hem gezien zijn afstamming het liefst hengst houden, maar op een gegeven moment ben je meer aan het vechten als aan het rijden. Hij heeft zijn hoofd er nu veel meer bij en is het trainen weer een plezier. Ik rijd hier volgende week ook in Kronenberg, ik rijd hier sowieso graag. Waarom zou je ver weg moeten, als je ook vlakbij huis kunt starten en al je klanten mee kunt nemen. Samen met nog een aantal concoursen gebruiken we deze twee weken ter voorbereiding op de Sunshine Tour. Dit is alvast een goed begin”, besluit Voorn tevreden.

Deen Soren Pedersen was goed voor het tweede geld met Tailormade Sandros S Bella (v. Sandro Boy). De partner van Tim Hendrix, Oda Charlotte Lyngvaer (NOR), werd derde met Triomphe de Muze-merrie Cendy Vdp.

Michael Jung

Met Fischersolution wist Duits eventing fenomeen Michael Jung de chronometer in de GP-kwalificatie ruim een seconde sneller te stoppen dan zijn springgenoten. Met de negenjarige Carthino Z-dochter, die eind vorig jaar nog optekende voor de elfde plaats in de Rolex GP over 1.60m in Geneve, hield Jung het ritme er geweldig in, goed voor 58.15 seconden. Slechts een andere combinatie klokte onder de 60 seconden grens. Belg Gilles Dunon sprong met Fou de Toi Vd Keihoeve (v. Toulon) 59.29 op de teller. Vincent Voorn volgde in deze proef met Applaus-telg Explosion in 62.22 op plaats vijf.

Hetere vuren

Jung was in zijn nopjes. “Ik heb al veel gezien in mijn carrière, maar wat hebben ze hier een mooi complex neergezet. Meteen de eerste proef winnen helpt natuurlijk ook, want ik ging niet perse voor de winst, maar ik heb het ook zeker niet rustig aan gedaan. Dit paard heeft voor hetere vuren gestaan, maar na een maand geen concoursen moet je ergens weer beginnen”, aldus Olympisch, Wereld- en Europees kampioen over zijn eerste ervaring op De Peelbergen.

Bron: persbericht