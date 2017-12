Van der Vleuten: ‘Ik kijk uit naar de toekomst’

“Eigenlijk reed ik sinds een tijdje nog maar twee paarden voor de VDL Groep. Idi Utopia is onlangs overgekocht door Marta Ortega en Quatro is verkocht”, licht Van der Vleuten toe. Verdi TN N.O.P. en Arera C blijven bij de ruiter onder het zadel. “Die twee paarden hebben we zelf, met een aantal mede-eigenaren, in eigendom.”

Gemotiveerd

Van der Vleuten en zijn vader blijven actief op hun eigen accommodatie in Someren. “De nieuwe overeenkomst is getekend voor een aantal jaar. Ik reed al een aantal paarden die in eigendom van Marta zijn, waaronder Salomon en Cupido. Ik heb er zin in en kijk er naar uit om in de toekomst met die paarden verder te gaan.”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl