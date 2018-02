Vrieling eerste en tweede in voorrondes zevenjarige wedstrijd Gothenburg

Als eerste ging Vrieling van start met zijn dappere Fiumicino van de Kalevallei (v. Plot blue). Moeiteloos reden zij naar een nieuwe rondetijd in 57,45 seconden. De Italiaan Emanuele Gaudiano reed met Lucifer van de Maltahoeve (v. Eldorado van de Zeshoek x Querlybet Hero) keurig en scherp door de bochten. De laatste paar sprongen versnelde hij. Een halve seconde sneller dan Vrieling finishte hij in 56,76 seconden. De nummer drie, de Zweedse Niklas Arvidsson reed een beheerst parcours, maar kon de nummers een en twee niet bijbenen. In 57,80 seconden reed hij Confidence CC (v. Casall la Silla) over de finish.

Top vijf

De top vijf bestaat uit een vierde plaats voor de Deense Linnea Ericsson-Carey met haar BWP’er Lacroix (v. Marius Claudius) in 60,62 seconden. Gevolgd door de vijfde plaats voor de Zweedse Fredrik Spetz met zijn KWPN’er Great Kenney (v. Mylord Karthago) in 61,10 seconden.

Harrie Smolders reed met de Emerald dochter Empress EH Z naar tiende plaats in 72.11 seconden.

Snel genoeg

Door de keurige en scherpe bochten werd Gaudiano de winnaar van de laatste opwarmingsklasse na een huiveringwekkende snelle rit. “Mijn paard heeft het goed gedaan vandaag en wij waren snel genoeg om Vrieling vandaag te verslaan. Gisteren was ik twee, vandaag ben ik een. Wij zijn tevreden en kijken uit naar morgen” aldus Gaudiano.

Bron: tidingenridsport