Geruime tijd was Anna Blomgren en haar partner Will Rogers werkzaam in Nijmegen. In januari verhuisden ze met hun stal naar de Duitse stal Eulenhof, die recent werd aangekocht door Patrik Kittel en Lyndal Oatley.

Zweedse A-kader

Met Quaterback-dochter Torveslettens Quattro maakte Blomgren vorig jaar haar internationale debuut in de Grand Prix. Inmiddels is de combinatie opgenomen in het Zweedse A-kader. De merrie was aanvankelijk een schrikachtig paard, maar door de trainingsmethode van Rogers veranderde de merrie in een geconcentreerd, getalenteerd Grand Prix-paard.

Verschillende shows hebben Rogers en Blomgren al met Quattro gedaan om te laten zien hoe de merrie is veranderd. Ook in Gothenburg was de presentatie sprookjesachtig en spectaculair.

Kijk hier naar een korte impressie van de show in het Scandinavium.



Bron Tidningen Ridsport