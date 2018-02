Staande ovatie voor KWPN-hengst Big Star

Voor de huldiging werd de fokker van Big Star, Cees Klaver, uitgenodigd in de ring en da daarna kregen ook de fotografen nog even de gelegenheid om de Hengst van het Jaar op de gevoelige plaat vast te leggen. Daarna kreeg de zoon van Quick Star een staande ovatie van het publiek toen hij nog een ereronde langs de tribunes maakte.

Paard van het Jaar en Hengst van het Jaar

De verkiezing KWPN hengst van het Jaar kwam vorig jaar in plaats van de verkiezing KWPN paard van Het Jaar met als belangrijkste reden om dichter bij de fokkerij te komen te staan. Big Star is de enige KWPN’er met beide titels op zak. Hij werd namelijk in 2012 gehuldigd als Paard van het Jaar.

Jay Star

In 2012 werd Big Star bij het KWPN erkend en de hengst heeft bij het KWPN één goedgekeurde zoon. Dat is de afgelopen najaar ingeschreven Jay Star (mv. Cardento).

Sportcarrière

Vorig jaar liet Nick Skelton de hengst met pensioen gaan. Big Star sprong in zijn carrière onder Skelton twee keer naar olympische goud. De gezamenlijke carrière van het duo begon toen Big Star op vijfjarige leeftijd door Skelton werd gescout. Het legendarische duo nam in mei 2017 afscheid van de sport.

Videoboodschap van Skelton

Via een videoboodschap was er ook een woord van Nick Skelton: “Het is een zeer grote eer dat Big Star de titel KWPN Stallion of the Year in ontvangst mag nemen. In mijn veertigjarige internationale loopbaan heb ik het geluk gehad veel goede paarden te mogen rijden, maar Big Star is absoluut mijn nummer 1. Als ik hem een cijfer tussen één en tien moest geven, dan gaf ik hem op ieder onderdeel een elf.”

Big Star on Tour

Het optreden vandaag op de KWPN Hengstenkeuring is niet het enige hoogtepunt in de week van Big Star. Morgen wordt de hengst op de Holsteiner Privathengstshow in Elmshorn voor het eerst voorgesteld als dekhengst aan de Duitse fokkers.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/KWPN