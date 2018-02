De Sandro Hit-zoon Stedinger vertrok in 2013 naar Australië. Het was toen de bedoeling dat de hengst voor een jaar geleasd zou worden door David en Amanda Shoobridge van Revelwood Stud. Hoewel de voormalig Oldenburgse kampioenshengst sindsdien op Australische bodem verbleef, kwam er vanuit Europa veel vraag naar Stedinger. Daarop is de hengst door Revelwood Stud aangeschaft.