Steffen Peters: ‘Suppenkasper was veel beter’

Steffen Peters was blij met de progressie van de tienjarige KWPN’er Suppenkasper. De Amerikaan had veel aan de adviezen van Helen Langehanenberg sinds zijn vorige optreden in Temecula twee weken geleden. Het resulteerde in een percentage ruim boven de 74%, het Belgische jurylid Leyman had er zelfs 76.304 voor over.

Raine op ruime achterstand

Achter Peters werd Kathleen Raine tweede met de Hannoveraanse merrie Breanna, zij kreeg 67.130%. Raine kon Charlotte Jorst met Kastel’s Akeem Foldager (v. Akinos) maar net voor blijven, Jorst scoorde 67.043%.

Bron Dressage-news