Stephanie de Frel: ‘Top jaar voor Gladdie’

“Ik heb een top jaar gehad met Gladdie. Aan het begin van het jaar had ik echt niet verwacht dat het zo goed zou gaan”, steekt De Frel enthousiast van wal.

Nederlands kampioen

“In januari werden we derde in de finale van de Subli Cup op Jumping Amsterdam. Dat terwijl we eigenlijk met de hakken over de sloot naar de finale mochten. Daarna werd hij Zeeuws kampioen in het ZZ-Licht en vervolgens Nederlands kampioen. Vandaag was de derde wedstrijd in het ZZ-Zwaar en dat hij nu al zo goed meedraait hadden we ook nog niet verwacht. We hebben altijd in hem geloofd, maar het moet nog maar wel gebeuren. Ik ben echt ontzettend blij met hoe dit jaar gegaan is”, vertelt ze.

Geen selecties

De combinatie noteerde nu twee keer ruim 69% in het ZZ-Zwaar, maar laat de komende indoorkampioenschappen toch aan zich voorbij gaan. “We twijfelden om hem hiervoor op te geven, omdat we niet wisten hoe het zou gaan. De eerste selectie heb ik daarom niet gereden. Als de tweede selectie is ben ik er niet en ook de laatste selectie komt niet goed uit. We stellen het nu uit naar het outdoor seizoen. Dan hebben we ook nog even de tijd om nog beter te worden en over de 70% te gaan.”

Meer verbinding

Over de proeven in Zeeland vertelt ze verder: “Ik heb soms nog iets moeite om hem op twee teugels te houden. Dan mis ik iets verbinding aan één kant, maar dat ging vandaag heel goed. Ik kon hem heel mooi op verbinding op twee teugels de proeven door rijden. Het algehele beeld wordt ook steeds stiller en mooier.”

Jeanine Nieuwenhuis was aan De Frel gewaagd. In de eerste proef bezette zij met Genua TC (v. Charmeur) de eerste plaats met 70%. In de tweede proef eindigde ze achter haar met ruim 68%.

