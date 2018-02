Steve Guerdat en Bianca Ruiter en Paard van het Jaar in Zwitserland

Bianca kwam halverwege 2015 bij Steve Guerdat onder het zadel. Vanaf het begin was het paar succesvol. Het afgelopen jaar was de Zwitserse springruiter achtste in de wereldbekerfinale in Omaha met de Balou du Rouet-merrie. Op de Europese kampioenschappen in Gothenburg was er team brons voor het paar. Eind vorig jaar werd Guerdat nog tweede in de Grand Prix en een derde in de wereldbeker in Lyon.

Guerdat Ruiter van het Jaar

Op het CSI in Zürich werd niet alleen Bianca in de bloemetjes gezet, ook Steve Guerdat zelf. Hij werd uitverkozen tot Ruiter van het Jaar in Zwitserland. Hij sprong tien keer foutloos voor het Zwitserse team, waarvan vier dubbel nul, in Nations Cup wedstrijden in 2017. Ook won hij tien keer een Grand Prix.

Bron Facebook