In Style en Imposantos delen eerste plaats

Renate van Vliet reed In Style heel gemakkelijk rond, met veel harmonie en kwaliteit in drie basisgangen. De cijferlijst kende alleen 8,5-en. Onder Bart Veeze kreeg Imposantos een 9 voor de krachtige, mooi uitgebalanceerde draf en een 8 voor de galop, maar dat kwam in het totaal op hetzelfde neer. Wynton-zoon Imposantos liep dit keer fijn op eigen benen en deed volgens jurywoordvoerster Monique Peutz zijn naam eer aan.

Fürst Jazz

Het zat dicht bij elkaar in de kop van het klassement. Twee hengsten eindigden op 84 punten. Maar omdat Fürst Jazz (v. Fürst Romancier) onder Diederik van Silfhout een hoger cijfer kreeg voor aanleg (8,5), schoof de formidabel presterende vos van Joop van Uijtert en Paul Schockemöhle door naar de derde plaats, ten koste van Iconic B, gereden door zijn fokster Joyce Lenaerts. De zoon van Bon Bravour kreeg als hoogste cijfer een 9 voor de stap.

Inclusive en Intro K

Ook op 82 punten kwamen twee hengsten uit. Inclusive (v. Everdale) excelleerde in galop, maar werd onder Charlotte Fry soms wat kort in de hals. Intro K (v. Apache), de winnaar van de tweede omloop in Kronenberg, liep onder Femke de Laat opnieuw een zeer goede wedstrijd, maar mocht zich dit keer niet de favoriet van de jury noemen.

Prijsuitreiking:



Klik hier voor de uitslagen

Bron: Paardenkrant-Horses.nl