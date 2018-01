Subli-zege voor Hero en Emmelie Scholtens

Steeds zat Hero (v. Apache) er net niet bij. In het verrichtingsonderzoek werd hij naar huis gestuurd, op de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden haalde hij de finale net niet en in de Pavo Cup werd hij afgelopen jaar derde achter Haute Couture en Total US. Maar vanavond in de finale van de Subli Cup in Amsterdam was er de winst. Met bijna 80 punten (79,8) bleef hij onder Emmelie Scholtens (net zoals in de Pavo Cup) nipt voor op de KWPN goedgekeurde Hermes (v. Easy Game).