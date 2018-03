Succes voor Heijkoop en Van Haaren in PSG Lier

Heijkoop kreeg voor haar proef met Daula II in totaal 72,941%. De dochter van Gribaldi kreeg hoge punten voor de drafonderdelen en galopversterkingen. De score was, ondanks dat de jury niet helemaal unaniem was, met anderhalf procent verschil goed voor de zege.

Meer dan zeventig procent

Verwimp kreeg 71,441% voor haar proef met Kastar Hof ter Zeedy (v. Game Boy) en bleef daarmee net voor Van Haaren met Atomic Dance (v. Royal Dance). Het Belgische duo werd door de juryleden op de tweede, vierde en vijfde plek gezet, maar kreeg in totaal net geen half procent meer dan Van Haaren, die op 71,088% uitkwam. De vierde en laatste combinatie, die boven de zeventig procent scoorde was de thuisrijdende Katrien Verreet met Bailamos Biolley (v. Sir Donnerhall I). Zij kwamen uit op 71,029% van de jury en eindigden op de vierde plek.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl