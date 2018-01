Succes voor Pals en Nooren in hoofdproef van de dag in Opglabbeek

Jonna Ekberg had Jasmien Vd Bisschop gezadeld voor deze laatste rubriek van de dag in Opglabbeek en was nipt sneller dan Pals met Abache HL. De Zweedse amazone stuurde de dochter van Larino in 38,31 seconden foutloos rond in de barrage en Pals kwam met de ruin van Cantos in 38,33 seconden aan de finish.

Ex aequo

Lisa Nooren was met Dienellie (v. Berlin) exact even snel in de barrage als Maelle Martin met Tempo du Plix (v. Conterno Grande) en mocht zich samen met het Franse duo als vierde opstellen voor de prijsuitreiking.

Klik hier voor alle uitslagen

Bron: Paardenkrant-Horses.nl