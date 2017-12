Succesvolle ET-auction voor het goede doel

In de veiling kon onder andere geboden worden op het lint van de CN International Victory gewonnen door Ward Mclain met Sapphire. Ook is er een kunstwerk van eigen hand, gemaakt door Peder Fredricson, en een standbeeld, gewonnen tijdens de Grand Prix van Rome door Jur Vrieling en Glasgow van ’t Merelsnest. Het laatste stuk wordt geveild in combinatie met een dekking van de zwarte tophengst.

Opbrengst

Het lint werd geveild voor een bedrag van 1.400 euro. Het kunstwerk gemaakt door Peder Fredericson werd verkocht voor 750 euro. De veilingtopper was het standbeeld inclusief dekking van Glasgow van ’t Merelsnest dat werd afgeslagen voor 1.700 euro. De opbrengsten van de veiling gaan naar het goede doel Drive Up Safety. Drive Up Safety zet zich in voor de verkeersveiligheid van verkeersdeelnemers.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/ET-Auction