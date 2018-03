Supermerrie Winx op ramkoers

Winx vertrok langzaam uit haar startbox en koerste de eerste 800 meter onder ’s werelds beste jockey Hugh Bowman op een comfortabele achtste positie aan de buitenkant van het deelnemersveld. Ongehinderd wijd aan de buitenzijde van het veld nam ze de laatste bocht naar de finish.

Met nog 400 meter te gaan lag Winx op de zevende plaats en drukte haar jockey op de turboknop. Winx had er duidelijk plezier in en versnelde zonder enige moeite. Zo’n 250 meter voor de finish lag Winx zeven lengten op kop, won haar zestiende Groupe I race en bracht haar winsom op ruim $ 16 miljoen. Voor insiders was dit de meest dominante overwinning van haar 23ste op rij die zij heeft laten zien.

Toekomst

Voor de raceliefhebbers rijst de vraag of haar eigenaren haar voor het eerst in haar carrière buiten Australië laten gaan koersen. Voor de buitenlandse racebanen is Winx een enorme publiekstrekker en zorgt voor overvolle tribunes en de druk van buitenlandse eigenaren om hun paard tegen Winx te laten koersen wordt steeds groter. Top op heden hebben Winx’ eigenaren en trainer daar nog geen uitlatingen over gedaan. Ze hebben haar slechts ingeschreven voor de Dubai Turf, een met $ 6 miljoen gedoteerde Groupe I Race over 1800 meter tijdens de Dubai World Cup-bijeenkomst die op 31 maart in Meydan zal worden gehouden, en voor de Queen Anne Stakes, een Groupe I race over 1600 meter op Royal Ascot op 20 juni. Een absolute krachtmeting zou daar kunnen plaatsvinden tussen Winx en Enable, de winnaar van de Prix de L’Arc de Triomphe 2017.

Vooralsnog start Winx op 17 maart a.s. in de Georg Ryder Stakes, een Groupe I race over 1500 meter te Rosehill Racecourse, Australië. Een reis naar de Verenigde Arabische Emiraten lijkt daardoor onwaarschijnlijk maar trainer Chris Waller verklaarde dat een beslissing over een buitenlandse campagne wordt genomen na de George Ryder Stakes.