Terhi Stegars terug in het zadel na zware val

Stegars werd na de val naar het ziekenhuis gebracht en aan de gecompliceerde breuk geopereerd. “De eerste prognose was niet al te best maar na de eerste check ziet het er naar uit dat ik volledig zal herstellen en over een aantal maanden weer zal kunnen rijden”, meldde de Finse dressuuramazone destijds.

‘Eindelijk weer op paard’

De revalidatie zit erop en Terhi Stegars is weer in het zadel geklommen. Op haar Facebook-pagina zegt Stegars: “73 dagen na mijn ongeluk, eindelijk weer op paard!” Minna Uronen en Marco Ulrich van de Luxemburgse stal waar Terhi Stegars haar paarden heeft staan, hebben de training van de paarden bij gehouden. De Finse heeft twee opvolgers voor Axis staan, Thai Pee (v. Farewell III) en Dalou Shan (v. De Kooning). Met de Oldenburger Thai Pee nam Stegars deel aan de Europese kampioenschappen in Gothenburg.

Bron Facebook