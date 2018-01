Thamar Zweistra oppermachtig in strijd om Zeeuwse titels

Met Hexagon’s Filamanda won de amazone zowel de gewone proef als de kür op muziek. In de eindstand bleef ze maar liefst zes procent voor op Merel van Wallenburg en Zep. “Filamanda is een chique, maar stoer ogende merrie. Ze heeft een hele goede stap en draf”, vertelt Zweistra enthousiast, die in de gewone proef ook nog eens tweede werd met Hexagon’s Grandville (v. Louisville).

Training werpt vruchten af

Een week geleden reed ze de merrie op de Masters, vanwaar de keuze voor de kür ook op Filamanda viel. “Vorige week slopen er in het galopgedeelte wat foutjes in de kür. De series in de kür zijn wat moeilijker dan in de gewone proef en dat lukte niet helemaal goed. Daar heb ik in de training veel aandacht aan besteed en gisteren lukten ze gelukkig wel goed.”

Foutjes

Over de kür van de negenjarige Erina was Zweistra iets minder tevreden. “De gewone proef ging ze heel makkelijk door de baan, maar in de kür was ik zelf wat moe. Die van vorige week op de Masters was wat strakker, zo sloop er nu bijvoorbeeld een foutje in de serie op de twee. Maar ze lopen natuurlijk ook niet vaak twee proeven op een dag”, aldus Zweistra.

Hexagon feestje

Naast haar eigen successen was Zweistra ook verheugd met de successen van haar leerlingen. De nummer twee van de ZZ-Zwaar, Merel van Wallenburg, is een leerlinge van de amazone. Marijke van Giesen, stalamazone bij Stal Hexagon, eindigde als derde met Hexagon’s Furious (v. Rubiquil).

In de Lichte Tour eindigde Vincent Bol met Baltimore (v. Johnson) op plaats twee. Bol won vorig jaar nog de eerste editie in de ZZ-Zwaar.

