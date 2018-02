Thornton leent Living the Dream uit aan teamgenoot Schwizer

De scheidingsperikelen van de steenrijke Athina Onassis en de Braziliaanse springruiter Doda de Miranda bracht Alexandra Thorton naast Cornetto K ook de dertienjarige Living the Dream. De in Amerika wonende Britse bracht het paard onder bij Peter Wylde, die in januari op het Winter Festival in Wellington met de zoon van Toulon debuteerde.

Global Champions League

Voor het komende Global Champions Tour seizoen heeft Thornton besloten Living the Dream uit te lenen aan Pius Schwizer. De Zwitser zit samen met Thornton in het team Shanghai Swans in de GCL.

Bron Horseman/Studforlife