Vilhelmson wint WB-kwalificatie Wellington op Paridon Magi met pr

Tinne Vilhelmson is een trouwe gast op het Festival in Wellington en is ook dit jaar weer in Florida neergestreken. In Herning en Stockholm had de Zweedse al de nodige wereldbekerpunten binnengehaald met de vijftienjarige Paridon Magi. Door de overwinning in Wellington stijgt de amazone op de ranking voor de wereldbekerfinale in Parijs.

Persoonlijk record

Met de Don Primero-zoon had Tinne Vilhelmson nog nooit boven de 80% gescoord. “Het is fijn om het seizoen zo te beginnen – het zal fijn zijn als ik dit kon voortzetten!”, zei de Zweedse Olympiër. Vilhelmson danste met Paridon Magi op de muziek van Queen naar een unanieme eerste plaats met 81.15%.

Juan Matute Guimon

De runner-up was Shelly Francis met de veertienjarige Hanoveraan Danilo (v. De Niro), zij kreeg 77.725%. Juan Matute Guimon werd derde op Quantico Ymas (v. Fighting Fit). De jonge Spanjaard kon zijn geluk niet op, hij had daarvoor al twee rubrieken in Wellington gewonnen. Met Don Diego Ymas (v. Don Frederico) was hij de beste bij de U25 en op Copernico Ymas (v. San Amour) pakte hij de zege bij de Young Riders.

