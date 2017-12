Tobago Z wint Leon Melchior-prijs

De Sires of the World-omloop van Mechelen werd zojuist een prooi voor Daniel Deusser. De routine van de ruiter en de kwaliteit van zijn hengst Tobago Z gaven de doorslag. Al in de eerste lijnen maakten de Duitser en zijn Zangersheide gefokte Tangelo vd Zuuthoeve-zoon het verschil: alles binnendoor met een galopsprong minder. In de laatste lijn kon hij zijn geweldig basculerende vos rustig aan de hand houden voor het winnende resultaat: 0/34.85.